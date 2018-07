Usa, un bug invia le foto dello smartphone senza consenso

Samsung è immediatamente corsa ai ripari, facendo un mea culpa pubblico sul sito americano Gizmodo con i clienti infuriati e spiegando che il problema è dovuto a un bug del sistema operativo. Nel tentativo di calmare le acque ha anche specificato che un team di esperti è già al lavoro per cercare di arginare ed eliminare l’errore, e invitato gli utenti coinvolti a segnalarlo il prima possibile al centralino dell’azienda. Stando alle ultime indiscrezioni e alle teorie che circolano in rete tra gli appassionati di tecnologia, pare che la questione sia più complessa, e che in ballo ci sia un aggiornamento di RCS, un avanzato protocollo di telefonia mobile che fa affidamento all’operatore internazionale T-Mobile. Il bug dei telefoni Samsung potrebbe infatti essere stato causato da una strana interazione tra l’app di messaggistica dell’azienda di elettronica e da un aggiornamento del profilo RCS, che mira a sostituire gli ormai obsoleti SMS con nuove funzionalità potenziate sulla condivisione multimediale. Dal canto suo, T-Mobile ha voluto far sapere sempre tramite il sito Gizmodo di non avere niente a che fare con il bug dei telefoni Samsung, e di non poter aiutare in alcun modo gli utenti coinvolti.