Instagram raggiunge 1 miliardo di utenti e lancia IGTV: nuovo spazio per i video

Instagram continua a crescere e crea nuove funzionalità. Il social network ha infatti raggiunto 1 miliardo di utenti nel mondo e lanciato Instagram TV. "Inizia un nuovo capitolo di video su Instagram - ha spiegato il cofondatore dell'applicazione Kevin Systrom - in IGTV i creatori sono il canale. Ogni utente può essere un creatore, può caricare il proprio video dalla app o dal web per iniziare il proprio canale". Attraverso IGTV infatti sarà possibile usufruire di uno spazio dove poter guardare e caricare video (a schermo intero e dal formato verticale) dalla durata massima di un'ora. La riproduzione del filmato si avvia aprendo l'applicazione, in base ai propri contatti.