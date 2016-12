Usa, l'uso di Google su smartphone supera quello su pc

09:23 - E' fatta: per la prima volta il motore di ricerca Google è stato usato più su dispositivi mobile che sui personal computer. Lo storico sorpasso è avvenuto negli Stati Uniti e in altre parti del mondo, tra le quali il Giappone. L'azienda della Silicon Valley ha raggiunto un punto di svolta tecnologico tale da risultare perfettamente ottimizzato per smartphone. L'annuncio è stato fatto durante la presentazione di una nuova campagna marketing.

L'ultimo traguardo raggiunto da Google sottolinea il cambiamento di atteggiamento degli utenti di Internet, in generale, e del motore di ricerca, in particolare, dal 2007, anno del lancio dell'Iphone da parte di Apple che portò alla corsa nel mercato degli smartphone tra tutti i principali produttori di telefonia, ad oggi, nell'uso dei dispositivi mobili.



Ma soprattutto dimostra il successo delle ultime migliorie che portano la versione mobile di Google a differenziarsi rispetto a quella accessibile su computer desktop e laptop.



Lo storico sorpasso, come riportato da Google, interessa gli Usa e altri nove Paesi del mondo. Solo in Giappone vengono elaborate più di 100 miliardi di richieste ogni mese, includendo le query provenienti da pc.