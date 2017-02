Un gennaio da primato per Tgcom24.it: numeri record su web e mobile

Ottimo inizio del 2017 per Tgcom24.it: a gennaio il nostro sito ha totalizzato oltre 930 milioni di pagine scaricate su web e mobile con un aumento del 32,5% rispetto a dicembre del 2016. I lettori sono stati superiori ai 28 milioni, il 21% in più del mese precedente. In forte crescita anche i video visti dai lettori. A gennaio sono stati 34 milioni circa, con un aumento del 23,3% rispetto a dicembre. Il nostro grazie va a tutti voi che ci seguite quotidianamente.

Dal primo febbraio è inoltre in onda sul canale 51 e online sul sito il nuovo spot di Tgcom24, che vedete qui sopra. "Condividiamo le vostre emozioni" il claim scelto per sottolineare la presenza in diretta di Tgcom24 sui grandi fatti di cronaca sia in tv che sul web.