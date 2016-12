5 settembre 2016 13:50 Tutto (quasi) pronto per il nuovo iPhone 7: uscita a fine settembre anche in Italia come negli States? Anticipazioni sullʼultimo modello di smartphone della Apple, che potrebbe arrivare da noi molto presto dopo il suo debutto tra le mani di Tim Cook

Le anticipazioni che si rincorrono sul Web bruciano il tanto atteso debutto dell'iPhone 7 tra le mani di Tim Cook, in programma il 7 settembre a San Francisco (California). E la prima buona notizia è che in Italia il nuovo modello di smartphone della Apple potrebbe arrivare in contemporanea con gli Usa a fine settembre. Un bel colpo per il mercato nostrano che salta in prima fascia insieme a Francia, Germania, Gran Bretagna, Giappone e Australia. Sulle caratteristiche estetiche, invece, non ci sarebbero particolari novità; assicurate migliorie non di poco conto al suo interno.

Le caratteristiche dell'iPhone 7Le indiscrezioni che girano da tempo sull'iPhone 7 di prossima uscita vorrebbero il nuovo modello con caratteristiche estetiche simili al precedente, l'attuale iPhone 6s. Ma il suo interno sarà molto diverso grazie alle migliorie apportate.



Riguardo al design, per esempio, il telefono sarà più sottile per via dell'assenza dell'ingresso delle cuffie (si useranno quelle senza fili e si recupererà circa un millimetro, ma soprattutto si renderà più impermeabile il telefono, capace di stare 30 minuti in un metro d'acqua) e le linee intorno al bordo e sul retro, in corrispondenza delle antenne, dovrebbero essere rimosse o spostate per renderle meno invadenti.



I colori: ai già esistenti argento, oro e oro rosa si aggiungeranno il dark black e il nero lucido, meglio definito "piano black".



Numeri: gli iPhone 7 avranno display da 4,7 pollici e iPhone 7 Plus con display da 5,5 pollici; lo schermo offrirà una maggiore definizione. Memoria: per la prima volta la capacità potrebbe essere da 32 giga; inoltre sarà inserito il processore A10 da 2,4 GHz, molto più veloce e potente dell'attuale A9 e, infine, 2 giga di Ram per i nuovi modelli, mentre quelli superiori, gli iPhone 7 Plus, dovrebbero averne addirittura 3 giga.