Sickhouse: ecco il primo film girato solo con Snapchat

"Non ho raccontato cosa stavo facendo perché volevo catturare le reazioni autentiche dei personaggi, volevo che sembrasse tutto reale. Ho fatto credere loro che stessimo andando in campeggio", ha detto la regista. Protagonista principale è la giovane youtuber americana Andrea Russett, una vera e propria star del web con all'attivo due milioni e mezzo di iscritti.



La storia è quella di un gruppo di amici radunati in una casa abbandonata in un bosco, un classico teen horror movie con tanto di enigmi, misteri ed eventi paranormali. E i primi complimenti non tardano ad arrivare: Sickhouse è già stato definito il "Blair Witch Project" della generazione social, quella che usa lo smartphone per realizzare film oltre che per guardarli.