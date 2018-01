Seattle, tutti in fila allo store di Amazon che voleva eliminare le code

Allo store appena aperto a Seattle da Amazon la presenza di code non era prevista: la mancanza di casse e cassieri doveva essere il rimedio alle fastidiose file per pagare, sostituite da sensori e telecamere capaci di rilevare in autonomia gli articoli prelevati. I creatori del negozio, però, non avevano fatto i conti con la curiosità per l'esperimento e il gran numero di persone che dall'apertura vuolre vivere la nuova esperienza di acquisto. Su Twitter sono comparse allora le immagini che testimoniano proprio le lunghe attese per entrare.