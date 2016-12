Regno Unito, inventato il raggio traente di Star Trek

Il teletrasporto non è poi così lontano. Un team di ricercatori delle Università di Bristol e Sussex, in collaborazione con Ultrahaptics, ha infatti inventato (e già sperimentato) il raggio traente, quello che permetteva al capitano Kirk di Star Trek di attrarre i satelliti verso la sua astronave.

Il funzionamento - Un'idea, quella del raggio traente, utilizzata moltissimo dagli autori di fantascienza, che ha da sempre affascinato anche gli scienziati. Nel loro lavoro i ricercatori si sono serviti di onde sonore per generare un ologramma acustico in grado di prendere e muovere piccoli oggetti. Una tecnica che potrebbe essere sviluppata, ad esempio, per il trasporto e l'assemblaggio di oggetti delicati senza la necessità di alcun contatto fisico.



"Esperienza incredibile" - "E' stata un'esperienza incredibile vedere per la prima volta un oggetto afferrato dal raggio traente", ha commentato Asier Marzo, studente e primo autore dello studio. Mentre Bruce Drinkwater, docente dell'università di Bristol, ha spiegato: "Sapevamo che le onde sonore possono avere effetti fisici, ma qui abbiamo imparato a controllare il suono a un livello mai raggiunto prima".