La mania per Pokemon Go sta dilagando in diverse parti del mondo. Dopo essere sbarcato anche in Italia, la febbre per l'app di Nintendo ha già contagiato diversi nomi noti. I vip più appassionati al videogioco sembrano essere i calciatori, ma anche cantanti, volti televisivi e attori. Dai campi da gioco al mondo delle star americane, i Pokemon stanno dilagando tra le celebrità, che postano i loro momenti di gioco sui social network. Non mancano poi scherzi e ironia sulla nuova moda interattiva.