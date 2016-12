Oculus Rift, Zuckerberg mostra la nuova realtà virtuale social: più economica e senza fili

Il nuovo visore mostrato da Zuckerberg sarà completamente libero da fili: infatti non avrà bisogno di esserre collegato a un computer per garantire la potenza di calcolo per i contenuti. Con la versione migliorata di Oculus Rift, l'amministratore delegato di Facebook assicura che si potrà fare qualsiasi cosa: incontrare virtualmente i propri amici, camminare su Marte, osservare gli squali in fondo al mare o giocare a carte in compagnia.



Come spiega il video di presentazione l'avatar virtuale dell'utente potrà essere personalizzato e reso perfettamente uguale alla persona reale. Inoltre i suoi movimenti saranno sincronizzati con quelli del corpo, per esempio se un utente sta parlando il suo avatar muove la bocca. Il video si basa su un concetto base: "la realtà virtuale deve mettere al centro le persone", dichiara Zuckerberg.



Per quanto riguarda il prezzo non si hanno ancora notizie ben precise: tra i 100 dolari (costo del dispositivo Google) e i 699 dollari degli attuali Oculus rift. Al fine di incrementare i risultati raggiunti e arrivare a un modello vendibile al grande pubblico Zuckerberg ha dichiarato un ulteriore investimento di 250 milioni di dollari in risorse per lo sviluppo della realtà virtuale.