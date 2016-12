Neutralità della Rete, lettera alla Ue di Tim Berners-Lee: "Servono regole ferree"

L’allarme del papà del Web - “Abbiamo quattro giorni per salvare l’open Internet in Europa” si legge nella lettera che mira alla strenua difesa della rete libera afficnché resti un veicolo di crescita e di progresso sociale. Per riuscire in questo, c’è la necessità di leggi rigide che non lascino buchi in cui le grandi aziende di telecomunicazioni possano infiltrarsi per poter fare i propri interessi.



Le ragioni dell'industria - Dall’altra parte ci sono i colossi telematici con il loro “manifesto” con il quale hanno presentato un piano per la diffusione della nuova tecnologia 5G, a patto di una maggiore collaborazione delle autorità dell’Ue. Nel dibattito apertosi sul tema, diciassette di queste industrie hanno avvisato che potrebbero non investire nel processo di sviluppo della nuova rete 5G, ritardandone così l’avvento.



Le principali preoccupazioni - La preoccupazione maggiore di Berners-Lee è legata alle linee preferenziali per i servizi specializzati e per quelli che vengono definiti “zero-rating”, ossia tutte quelle applicazioni come i social network o le televisioni su mobile che offrono dei servizi a costo zero sfruttati tramite il traffico internet messo a disposizione. Il rischio, sostiene, sarebbe quello di un ulteriore aggravio di costi per i cittadini.



"Tutelare la creatività" - Berners-Lee reclama a gran voce anche la tutela della “competizione sul web, dell’innovazione e della creatività”. Secondo lui, senza una legislazione rigida, restrittiva e ben definita, Internet rischierebbe di finire in mano a pochi limitando di fatto i singoli contributi sui quali per molti anni si è appoggiato il Web. Il dibattito è aperto, ora sta all’Unione Europea tracciare la nuova strada con le regole sulla net-neutrality in via di approvazione a Bruxelles.