Hyperloop e il treno che andrà a 1200 km/h: orgoglio (anche) made in Italy

Vivere a Roma e lavorare a Milano. Come? Con Hyperloop, il circuito sul quale viaggerà un treno ultra veloce in grado di raggiungere i 1200 km orari coprendo la distanza tra le due città in soli 25 minuti. Geniale per chi negli ultimi anni ha utilizzato i treni veloci su rotaie per spostarsi da un capo all'altro dello Stivale. Gli ideatori, di origine americana, sarebbero alla ricerca di partner del made in Italy per il design e per la scelta dei materiali.

Il progetto futuristico di Elon Musk, numero uno di Tesla (azienda che produce veicoli elettrici), esiste già dal 2013. Prevede delle capsule per merci o passeggeri che viaggino in tubi d'acciaio a bassa pressione. Il ridotto consumo di elettricità rende questa idea del tutto innovativa, sia per ciò che riguarda il settore trasporti, sia per la tutela delle risorse energetiche. Sono previsti dei pannelli solari, posti sulla parte superiore dei tubi, che recuperino energia. Altra novità tecnologica che guarda all'ambiente è la struttura dei piloni di cemento che reggono i tubi, in grado di raccogliere diossido di carbonio e rilasciare ossigeno.



La proposta di Musk ha coinvolto anche il nostro Paese: sono richieste, infatti, menti nostrane disposte a collaborare con la società che sta realizzando il progetto nella ricerca di un design sofisticato ma confortevole. Ma in realtà una parte d'Italia sta già lavorando a questa idea innovativa: Gabriele Gresta, già co-fondatore di Digital Magics, fa parte del team di Hyperloop Transportation Technologies, la compagnia che sta portando avanti l'impresa del treno supersonico. "Faremo una raccolta di capitali molto presto per preparare una quotazione al Nasdaq che potrebbe vedere la luce nel secondo quarto del 2016. Inoltre, stiamo ricevendo l'attenzione di molte multinazionali interessate a finanziare o a sponsorizzare il progetto. Vogliamo che Hyperloop venga sostenuto finanziariamente solo da privati", ha dichiarato Gresta durante un incontro alla Digital Magics.



La prima sperimentazione di Hyperloop sarà condotta in California, nella Quay Valley Nord di Los Angeles, dove sta nascendo una smart city a impatto zero. Qui verrà costruita una linea di 5 miglia che attraverserà la città, su cui sarà possibile fare i test necessari per il lancio della capsula su larga scala. I lavori inizieranno il prossimo anno e dal 2018 i passeggeri della Quay Valley potranno utilizzare il supertreno.