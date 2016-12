Google lancia app con lo spazio illimitato (e gratuito) per le foto

E' il momento del "mobile", con gli smartphone al centro di un ecosistema vastissimo che va dalle case "intelligenti" ai pagamenti "mobile". Dal palco del Moscone Center di San Francisco, Sundar Pichai, senior vice-president of products di Google, ha confermato come la quota di mercato del "robottino verde" sia sempre più dominante: l'anno scorso 8 telefoni su 10 consegnati nel mondo erano basati su Android, un miliardo gli utenti.



La novità più succulenta è stata la presentazione di Android M, la nuova versione del sistema operativo mobile, di cui è stata data un'ampia anteprima. Arriva il tanto atteso Android Pay, un sistema per i pagamenti che sfida direttamene quello di Apple, anche perché basato sulla stessa tecnologia: la Nfc (Near Field Communication) che permette di effettuare transazioni avvicinando il telefono ad appositi lettori. Con Android Pay inoltre i pagamenti si autorizzeranno con l'impronta digitale e avverranno senza dover aprire "app" a parte.



L'internet delle cose - Nelle case "smart" Google si era già affacciata l'anno scorso acquistando Nest, la società che realizza termostati connessi, ma oggi il colosso californiano vi entra con passo da gigante. La "rivoluzione" porta il nome di Project Brillo, in pratica una versione ad hoc di Android per l'Internet delle Cose che farà parlare tra di loro gli oggetti domestici "connessi", dal frigo alla lavatrice. Arriverà nel terzo trimestre e sarà seguita da "Weave", un protocollo di comunicazione per i dispositivi connessi. Non sono mancate novità anche per il salotto di casa: Pinchai ha annunciato che sono state vendute 17 milioni di chiavette Chromecast e la nuova partnership con HBO Now (produttore di serie tv come Il trono di Spade).



Arriva subito Google foto - Google rende invece disponibile da oggi la sua piattaforma Foto, separata da Google+, con possibilità di archivio di immagini e video "illimitata e gratuita". Anche in Italia, arriva per dispositivi Android, iOS di Apple e per il web. Una sfida diretta al servizio "Foto" da poco rinnovato di Apple, ma anche alla piattaforma Flickr di Yahoo!. Novità anche per Android Wear, il sistema per gli smartwatch: le app sono oltre 4mila e nella prossima versione le emoji si potranno 'disegnare' con un dito.