Facebook lancia una piattaforma contro il bullismo

Facebook introduce una piattaforma contro il bullismo e un aggiornato centro per la sicurezza per cercare di proteggere al meglio i propri utenti . Il nuovo strumento anti bullismo era stato creato nel 2013 dal Yale Center for Emotional Intelligence ma grazie a quasi 50 partner in tutto il mondo è stata resa disponibile per tutti. Inoltre con dei video appositi, il social network espone tutti i modi con cui si può aumentare la sicurezza del proprio account.

Una volta entrati nella piattaforma i ragazzi ricevono consigli pratici su come affrontare il problema del bullismo se si è vittima, amico di una vittima o se si è stati definiti un bullo. "E' una risorsa per ragazzi, genitori e insegnanti alla ricerca di un punto di riferimento per la prevenzione e gestione del bullismo", spiegano Antigone Davis, Capo della sicurezza globale, e Laura Bononcini, responsabile public policy di Facebook in Italia.



Anche i genitori potranno accedere a dei suggerimenti su come reagire se il proprio figlio è una vittima o un bullo. Il social network, inoltre, ha una sezione dedicata agli educatori nel caso abbiano problemi con i propri studenti con una speciale scheda sulla prevenzione del bullismo nelle scuole.



Con l'aggiornamento del centro di sicurezza Facebook ha consigliato gli utenti, tramite dei video, su come proteggere al meglio il proprio accesso, le modalità di segnalazione in caso di pubblicazioni inaproppiate, chi può vedere i post e come usare gli strumenti disponibili al meglio. Le novità sono disponibili fin da subito ed hanno l'obiettivo di incrementare il livello di sicurezza della privacy.