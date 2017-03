Facebook, in arrivo le dirette streaming a 360 gradi per i dispositivi compatibili

A ufficializzare l'aggiornamento sarebbe proprio Insta360, il produttore di fotocamere deputate che annuncia l’integrazione del supporto alle dirette sul social network, sia per iPhone che per smartphone Android, proprio in occasione del loro lancio. Insta360 ha anche collaborato con l’applicazione di live-streaming di Twitter, Periscope. L’Insta360 Nano è l’unico dispositivo che supporta in modo nativo le dirette a 360° su Twitter.



Così come per i video, Facebook annuncia che anche i Live 360 avranno l'audio spaziale, formato che dà agli spettatori un effetto simile al "surround". Al momento, precisa la compagnia, non ci sono ancora videocamere che integrano questa tecnologia, ma arriveranno a breve. Per ora si può sfruttare per questo scopo un microfono ambisonico.