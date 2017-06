Facebook continua la battaglia contro l'odio online

Continua la crociata di Facebook contro l'odio online, quello che tecnicamente viene definito hate speech. Ogni settimana il social network rimuove più di 66mila messaggi verbalmente violenti o inappropriati, basandosi essenzialmente sulle segnalazioni degli utenti. Ma questo non basta ad arginare la brutalità degli haters e quindi vengono messi in campo nuovi e più raffinati sistemi per difendere gli iscritti. Come annunciato in un lungo post, Facebook sta adottando politiche più complesse che passano per il coinvolgimento di un team di 4500 persone, appena allargato con altre 3mila nuove risorse.