Facebook, anche le reactions si travestono in preparazione alla festa di Halloween

Dolcetto o scherzetto? Emoticons. Frankenstein tristi, fantasmi sorpresi, streghe sorridenti e zucche arrabbiate: anche Facebook si traveste in maschera per Halloween, attraverso le sue reactions, introdotte dal social nel febbraio 2016. Premendo il tasto "mi piace" sul proprio smartphone o passandoci sopra con il mouse da pc potremo reagire ai post dei nostri amici con queste simpatiche emoticons fino al 31 ottobre. Non è la prima volta che le reactions si trasformano a tema: è accaduto anche il 9 maggio, in occasione della festa della mamma, quando il social ha aggiunto un'emoticon-fiore per celebrare le madri di tutto il mondo.