Festa della Mamma, Facebook introduce l'emoticon-fiore

Spuntano fiori su Facebook, ma il motivo è speciale: il social network di Mark Zukerberg ha introdotto un nuovo emoticon alle sue Reactions nel giorno della Festa della mamma. Così, accanto allo storico Like e alle nuovissime emoji per esprimere dalla rabbia alla gioia sotto i post, ecco sbocciare una margheritona lilla per dire "Grazie". Ma la novità dovrebbe essere a tempo: è disponibile solo per questa giornata particolare.

E' la prima volta che Facebook lancia una reazione temporanea per festeggiare un preciso avvenimento: questo test per la Festa della Mamma potrebbe essere una sorta di prova generale per introdurre altre reazioni temporanee anche in altri contesti, per essere sempre più a stretto contatto con l'attualità.



Ma le novità non finiscono qui: anche su Facebook Messenger viene celebrata la festa della mamma con una funzione speciale che consente agli utenti di inviare fiori virtuali alle proprie genetrici e "a tutte le donne che rendono la vita speciale, non importa se mamme o no". Come fare? Sulla propria chat di Messenger appare una nuova icona viola a forma di fiore sulla quale si potrà cliccare per inviare messaggi, testi, foto e Gif decorate con fiori colorati.



Inoltre, per l'occasione sarà disponibile un nuovo pacchetto di adesivi pensato ad hoc, Amore materno, per esprimere le proprie emozioni riguardanti l'universo delle mamme.