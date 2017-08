Ecco WeGlint, il nuovo Facebook che mette al centro i luoghi e le loro storie

Si è aperta l’era del "glint", cioè della rete di racconti in piazze fisico-digitali. WeGlint è un’app nata dalla collaborazioni tra privati e Università italiana che si propone di stravolgere o quanto meno implementare le competenze sociali e digitali degli utenti. Attraverso l’app ognuno potrà condividere il suo glint (un video, un racconto, un commento) in corrispondenza del luogo specifico visitato. Ogni utente potrà così dare conto di viaggi ed esperienze sui territori ma sarà costretto a visitarli nello specifico per poter postare e condividere contenuti. Insomma, da Facebook si passa a "Placebook"