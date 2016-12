E3, PlayStation 4 è un successo, ma Sony non vive sugli allori

11:39 - PlayStation 4 è un successo incredibile, ma Sony non intende vivere sugli allori. È questo il messaggio della conferenza di presentazione dall'E3 di Los Angeles. Anche per questo 2015 e per il 2016 ci sarà da divertirsi, con uno strano effetto nostalgia che riporta in vita progetti che sembravano defunti (The Last Guardian, Shenmue) e remake di giochi storici come Final Fantasy VII. E si parte subito alla grande proprio con The Last Guardian, un titolo che ormai sembrava una chimera. Ideato da Ueda, la geniale e visionaria mente di Ico, è uno spettacolo per gli occhi e le orecchie, ma soprattutto un tuffo in un modo di fare videogiochi che sfiora la poesia e mescola come non mai differenti generi narrativi, toccando corde emotive che non sempre i videogiochi riescono a raggiungere.

E3, Uncharted 4 sizzle E3, Uncharted 4 sizzle

Alla guida di un ragazzo solitario, il giocatore potrà richiamare l'attenzione di un gigantesco guardiano dalle forme vagamente canine che lo aiuterà a oltrepassare una serie di pericoli, formando, così, un legame intenso con quella creatura goffa, protettiva è solo apparentemente pericolosa. Uscirà (si spera) nel 2016.



Un gradito ritorno è quello della software house Guerrilla che cambia totalmente faccia. Il mondo futuristico è collassato e un'umanità vicina a quella preistorica deve confrontarsi a colpi di lancia e arco con creature robotiche che sembrano cybor dinosauri. Horizon Zero Dawn sembra davvero promettente e rivoluzionario rispetto a una serie, Killzone, decisamente un po' appannata.

E3, Horizon Zero

A proposito di ritorni, invece, Street Fighter V è un'altra esclusiva PlayStation 4 da seguire, soprattutto per gli amanti dei picchiaduro. Già il 23 luglio sarà possibile giocare alla Beta. Interessante anche No Man's Sky, un simulatore spaziale che crea infiniti mondi da esplorare, rendendo l'esperienza di gioco completamente diversa da persona a persona e da partita a partita. Ogni pianeta, infatti, è completamente esplorabile in quanto generato in modo casuale, diventando unico e irripetibile. Un progetto ambizioso e intrigante, sarà un'esclusiva temporale su Ps4.



Curioso invece Dreams, quasi un "simulatore di sogni" dove si possono creare visioni oniriche e poi vederle prendere vita, come se si stesse lavorando con la creta. A sorpresa, ma nemmeno troppo, ecco l'annuncio di Shenmue 3 che, però, al momento è solo una campagna di Kickstarter. Chi lo volesse finanziare, è il benvenuto: le sottoscrizioni per dare un seguito a una delle saghe più incomprese e dal divario più ampio tra vendite bassissime e critica alle stelle, sono aperte. Dalle terze parti, ecco anche l'Agente 047, meglio conosciuto come Hitman, che sbarca sulla console Sony grazie alla Ion Interactive con una Beta esclusiva in vista del lancio. Si stringe anche la partnership con Activision, soprattutto con Destiny che, come già fatto in passato, proporrà alcuni contenuti in esclusiva o in anticipo. Come la nuova espansione, The Take Ring, in uscita il 15 settembre. Ma anche il nuovo Call of Duty Black Ops III che si mostra in anteprima su Ps4 e potrà sfruttare tutte le mappe multiplayer da subito.

E3, The Last Guardian default

Potevano mancare i remake? Final Fantasy VII dopo quasi 15 anni è pronto a conquistare un'altra generazione di videogiocatori. E chissà che questa volta il finale, uno dei momenti più epici ma anche commuoventi e strazianti della storia dei videogame, non possa essere differente...



Si parla anche di realtà virtuale, con Project Morpheus che finalmente ha le prime applicazioni dedicate, con una serie di giochi che dovrebbero sfruttare al massimo l'immersività del caschetto, cancellando il divario tra reale e virtuale. In chiusura una gustosa anteprima di Uncharted 4 con imprevisto: il gioco non parte come dovrebbe una prima volta. Buona la seconda, anzi ottima per apprezzare la qualità è la quantità di dettagli e un gameplay che ricalca in modo pedissequo i canoni della serie.