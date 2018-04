Da New York 45 anni fa la prima chiamata da cellulare

Il 3 aprile del 1973 a New York, da un telefono grande quando una scatola di scarpe, venne fatta la prima chiamata da cellulare . Protagonista di questo momento storico, che 45 anni fa ha cambiato le nostre vite, è stato l'ingegnere americano Martin Cooper . L'apparecchio usato era un DynaTac, che sta per Dynamic Adaptive Total Area Coverage. Il dispositivo pesava oltre un chilo e non aveva display. Il tempo di ricarica era di 10 ore e aveva appena 35 minuti di autonomia operativa.

"Noi alla Motorola ce l'abbiamo fatta, la telefonia cellulare è una realtà": queste le parole pronunciate da Martin Cooper nella prima telefonata "sena fili" fatta al suo diretto rivale, il ricercatore della Bell Labs, Joel Engel. Per quei tempi il DynaTac era un miracolo tecnologico che chiudeva una rivalità tra le due aziende iniziata nel '47. Ma è solo 17 anni dopo quella prima telefonata che l'invenzione riesce ad avere una platea più ampia grazie all'assegnazione delle prime frequenze.



Il successore del prototipo di Cooper è il DynaTac 8000X, venduto a 3.995 dollari di allora, cioè 9.322 dollari attuali. Cifre che fanno apparire un iPhone un dispositivo super low cost. Dagli anni Ottanta in poi il cellulare ha iniziato una cavalcata verso il successo, dapprima contenuta (ci vollero sette anni per raggiungere il milione di utenti) poi sempre più celere fino ai numeri imponenti di oggi che danno i primi segnali di saturazione del mercato.



E Martin Cooper, classe 1928, non ha perso la voglia di occuparsi di tecnologia: l'ingegnere 90enne continua ad essere "connesso" dal suo profilo Twitter @MartyMobile.