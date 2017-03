Clips, il modo nuovo di creare video espressivi in iOS secondo Apple

La app Clips e i nuovi iPad e iPhone del 2017 1 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa La app Clips e i nuovi iPad e iPhone del 2017 2 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa La app Clips e i nuovi iPad e iPhone del 2017 3 di 12 sito ufficiale sito ufficiale La app Clips e i nuovi iPad e iPhone del 2017 4 di 12 sito ufficiale sito ufficiale La app Clips e i nuovi iPad e iPhone del 2017 5 di 12 sito ufficiale sito ufficiale La app Clips e i nuovi iPad e iPhone del 2017 6 di 12 sito ufficiale sito ufficiale La app Clips e i nuovi iPad e iPhone del 2017 7 di 12 sito ufficiale sito ufficiale La app Clips e i nuovi iPad e iPhone del 2017 8 di 12 sito ufficiale sito ufficiale La app Clips e i nuovi iPad e iPhone del 2017 9 di 12 sito ufficiale sito ufficiale La app Clips e i nuovi iPad e iPhone del 2017 10 di 12 sito ufficiale sito ufficiale La app Clips e i nuovi iPad e iPhone del 2017 11 di 12 sito ufficiale sito ufficiale La app Clips e i nuovi iPad e iPhone del 2017 12 di 12 sito ufficiale sito ufficiale La app Clips e i nuovi iPad e iPhone del 2017 leggi dopo slideshow ingrandisci

Clips permette di creare video multi-clip su iPhone o su iPad senza bisogno di timeline, tracce o strumenti complicati per l’editing e gli utenti possono aggiungere filtri artistici, fumetti, forme o emoji, ma anche poster a schermo intero con sfondi animati e testo personalizzabile. Inoltre Clips ha decine di colonne sonore fra cui scegliere, che si adattano in automatico alla lunghezza del video.



Con la funzione Titoli live, che supporta 36 lingue, gli utenti possono aggiungere titoli e sottotitoli animati utilizzando la propria voce: i sottotitoli vengono generati in automatico mentre l’utente parla. Quando gli utenti condividono un filmato con gli amici tramite Messaggi, l'app può suggerire a chi inviare il video in base alle persone che appaiono nel video oppure in base alle persone con cui l’utente condivide più spesso contenuti.



Clips sarà disponibile gratuitamente sull’App Store a partire da aprile ed è compatibile con iPhone 5s e modelli successivi, il nuovo iPad da 9,7", tutti i modelli di iPad Air e iPad Pro, iPad mini 2 e successivi e iPod touch (sesta generazione). Invece sui dispositivi deve essere installato iOS 10.3.



Il nuovo iPad - Apple, nel frattempo, ha presentato l’aggiornamento del suo iPad più popolare, quello da 9.7 pollici e lo schermo retina. La nuova versione non presenta grandi novità ma assicura un miglioramento tecnologico e diminuisce il prezzo di vendita. "L’iPad è il tablet più popolare del mondo e ora è anche più conveniente", ha dichiarato Philip Schiller, vicepresidente di Apple per il Worldwide Marketing.



Lo schermo retina ha oltre 3,1 milioni di pixel e il chip A9 disegnato da Apple promette prestazioni migliori rispetto alle ultime versioni. Il nuovo iPad sarà venduto sul mercato americano a partire da 329 dollari per la versione con connettività wi-fi e 32GB, a partire da venerdì 24 marzo. In Italia non è ancora stato comunicato il prezzo di vendita.



Il nuovo iPhone - La peculiarità del prossimo iPhone, che uscirà in autunno per il decimo compleanno dello smartphone di Apple, potrebbe essere la realtà aumentata. Lo scrive Bloomberg, secondo cui la compagnia avrebbe messo "centinaia di ingegneri" a lavorare su questa tecnologia applicata all'iPhone ma anche ad altri prodotti, tra cui un paio di occhiali "tech". Obiettivo di Apple, stando alle indiscrezioni, è portare al grande pubblico la realtà aumentata per la quale il Ceo Tim Cook ha più volte espresso apprezzamento.



Oltre ad assumere ingegneri, arruolati anche tra gli sviluppatori dei visori HoloLens di Microsoft e Oculus di Facebook, Apple ha acquisito alcune aziende specializzate, tra cui Metaio nel 2015 e FlyBy Media nel 2016. La realtà aumentata sull'iPhone potrebbe consentire di scattare una foto e poi cambiarne la profondità, o cambiarla a un singolo oggetto, o ancora di isolare un elemento, ad esempio il volto di una persona, e girarlo di 180 gradi. Un'altra novità su cui Apple è al lavoro, prosegue Bloomberg, riguarderebbe l'aggiunta di effetti e oggetti a una foto, come avviene sulla app Snapchat.



Questa funzione sfrutterebbe gli algoritmi di PrimeSense, società israeliana acquisita da Apple nel 2013. Le indiscrezioni confermano poi che Apple sarebbe al lavoro su alcuni prodotti che sfruttano la realtà aumentata, tra cui un paio di occhiali che si collegano all'iPhone e sono in grado, ad esempio, di mostrare una mappa o un video a chi li indossa. La strada per arrivare sugli scaffali dei negozi potrebbe essere però ancora lunga.



Nel frattempo, Apple ha annunciato una nuova versione dell’iPhone 7 e 7 Plus, in una edizione speciale rossa, per celebrare gli oltre dieci anni di collaborazione fra Apple e (RED). I clienti avranno così un nuovo modo di contribuire al Fondo globale e aiutare il mondo a raggiungere l’obiettivo di una generazione libera dall’AIDS.