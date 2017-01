Per fare sesso... basta un clic

- Vuoi avere un rapporto sessuale senza impegno con un amico dei social network? Sei interessato, ma non sai se ricambia? Non hai che da chiedere, e da cliccare. I sistemi che offrono quest'opportunità spopolano, e c'è solo l'imbarazzo della scelta.(disponibile su iPhone e Android come Down) è l'applicazione più nota e utilizzata in America, che negli ultimi mesi sta facendo fortuna anche in Europa. Basta cliccare sull'immagine Facebook dell'amico che ci interessa e aspettare che il nostro "Bang" (letteralmente "Trombami") venga ricambiato. A questo punto a entrambe le persone arriverà una mail con l'oggetto “It's bangin' time!‏” ("E' tempo di trombare!"). In caso contrario, la nostra identità non verrà svelata. Saltando i preliminari, ci si invita a fare sesso. Niente di più, niente di meno. Un'idea semplice che fa guadagnare all'applicazione, dopo appena una settimana dal lancio nel gennaio del 2013, più di 20mila iscritti. Per i più giovani è stata creata anche una pagina di istruzioni dove, tra le altre cose, si spiega come utilizzare un preservativo. Gli sviluppatori del sistema hanno deciso di rimanere anonimi.

Le altre "app del sesso" - Nel variegato universo del dating online si fanno largo anche altri sistemi per organizzare appuntamenti hot, senza impegno.

Uno dei più celebri è Tinder per iPhone, divenuto un vero e proprio fenomeno tra gli studenti universitari americani che si dichiarano affetti da "tinderite". L'applicazione ha lo stesso funzionamento di "Bang with Friends" e permette di conoscere persone iscritte a Facebook che abitano nelle vicinanze e sono interessate a passare una notte insieme. All'utente non resta che accettare l'invito cliccando sul simbolo a forma di cuore "Like" o rifiutarlo gettando nel "Cestino" la richiesta.



I più timidi possono, invece, scaricare Let's Date, per creare un biglietto da visita con le proprie informazioni più interessanti, dalle passioni ai tatuaggi sul corpo. Per poi darsi appuntamento.



Il social Grindr, compatibile con dispositivi iOs, BlackBerry e iPhone, è rivolto a un target maschile omo o bisessuale ed è utilizzato per mettere in contatto immediato l'utente con persone che si trovano nelle vicinanze. Al momento sono 6milioni gli iscritti: alcuni hanno avuto anche la "fortuna" di visualizzare sul proprio smartphone la scritta "Zero metri", incontrando una possibile preda a pochi passi. Visto il successo, sono in molti a vociferare l'arrivo a breve di una versione etero.

Ideata da due giovani programmatori russi, Pure è pensata per facilitare gli incontri a semplice scopo sessuale. L'applicazione, ancora al vaglio di Apple e Google, permetterà di creare un profilo con un'immagine e di specificare se si preferisce ospitare o essere ospitati a casa della persona. Un sistema per organizzare incontri di solo sesso con pochi click, senza preamboli e complicazioni. Agli utenti, se ce ne fosse bisogno, viene ricordato di incontrarsi (almeno la prima volta) in un luogo pubblico e di utilizzare, al secondo appuntamento, il preservativo.