Apple, ecco i nuovi iPhone 5S e 5C

- Davanti alla stampa europea radunata in uno store diè andata in passerella l'ultima collezione hi-tech firmata. Ecco svelato il nuovopresentato in due versioni, ile il

Il primo sarà disponibile inaltrettanto variopinte: prezzo di 99 dollari, ma con il contratto. Cinque colori diversi. Il corpo è in plastica e la superficie in vetro. Ha lo schermo. "Abbiamo deciso di rimpiazzare l'iPhone5 con due nuovi prodotti invece di abbassare i prezzi dei modelli precedenti". Così l'ad di Apple

Il 5S viene presentato come il Melafonino top di gamma: con processore ultra veloce, sarà in tre colori, i tradizionali bianco e nero e il nuovo champagne-oro. I prezzi: si parte da 199 dollari per la versione da 16GB, quindi 299 per 32GB e infine 399 dollari per il 64GB.

Tutti con due anni di contratto. Sia il 5C che il 5S saranno disponibili dal 20 settembre in diversi paesi del mondo ma tra questi non figura l'Italia. Nel Belpaese saranno disponibili "entro la fine dell'anno".

Tra le nuove funzionalità del 5s spicca una nuova fotocamera, dal diaframma 2.2, e un doppio flash capace di bilanciare i bianchi. "E' la prima volta al mondo, non solo per uno smartphone, ma per una macchina fotografica", ha spiegato Phil Schiller. Inoltre è presente la funzione slomo, per fare video al rallentatore.

Come da programma, Apple introduce il sistema di accesso al nuovo iPhone attraverso il riconoscimento delleil "touch id". Il sensore è piazzato sul pulsante "home". Servirà anche per effettuare acquisti in sicurezza su iTunes.