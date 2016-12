Sesso, tradimenti e uomini oggetto: ecco le nuove frontiere del dating online

E se la magia dell'amore è senza tempo, cambiano invece le modalità di approccio e i desideri di chi ripone nel web tutte le proprie speranze. Addio, quindi, alle semplici chat e alle prime chiamate piene di preoccupazione e timidezza. Oggi le parole chiave sono sesso e infedeltà, in un gioco di potere che, ancora prima che nasca la coppia, è già interamente nelle mani della donna.Ultimo arrivato tra i siti di dating, Girlshop.it si può definire un sito di e-commerce a tutti gli effetti. L'approccio è quello della boutique: la donna seleziona l'uomo ideale, buttando l'occhio in vetrina o entrando in negozio, così come sceglie una borsa o un paio di scarpe. Lo vuoi intellettuale? Prendi il carrello e vai nella corsia dedicata. Lo preferisci rockettaro? Avanza di qualche scaffale ed eccolo, il prodotto dei tuoi sogni. Ci sono gli affari del giorno, le edizioni limitate e, se va male, non manca il diritto di recesso. Gleeden è la community per chi cerca una relazione al di fuori della coppia. Oltre 500mila iscritti nell'ultimo anno (per un totale di quasi 1,6 milioni di utenti), registra, non a caso, il picco più alto di connessioni della settimana il lunedì mattina, dopo il weekend passato a casa con la famiglia. Il sito è completamente gratuito per le donne, parzialmente per gli uomini (si pagano chat e messaggeria) e garantisce incontri senza preoccupazioni di discrezione e di giudizio.Per chi vuole andare dritto al sodo senza passare da cene galanti o appuntamenti al chiaro di luna, a tracciare la strada sono i siti stranieri. Shag at Uni non usa mezzi termini: "Il nostro unico scopo è far incontrare studenti che vogliono fare sesso". Nato a novembre, in meno di un mese ha raccolto oltre 30mila giovani inglesi. Ma attenzione: il sito è balzato agli onori della cronaca nelle ultime settimane dopo la denuncia di una serie di ricatti ai danni di alcune diciottenni che avevano pubblicato sulla piattaforma alcune foto senza veli.Per chi non vuole osare con uno sconosciuto, ma preferisce stare nella propria cerchia di amicizie, ecco Bang With Friends , l'applicazione che permette di selezionare tra i propri contatti, quelli con cui si desidera una notte di passione. La dinamica è semplice: un utente sceglie, nel completo anonimato, i preferiti tra la lista dei suoi amici; se la cosa è reciproca, entrambi saranno contattati con un messaggio.