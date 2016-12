Comincia Sanremo, Spotify sbarca in Italia

Spotify è presente in 17 paesi e coinvolge 20 milioni di utenti. Accanto ad iTunes è uno tra i baluardi dell’industria discografica ai tempi del digitale. Lo streaming e il download, in Italia, già rappresentano il 33% del fatturato dell’industria discografica, per cui, lo sbarco in italia del marchio anglo-svedese non è che un nuovo passo verso la digitalizzazione del mercato discografico.

A gestire lo sbarco in Italia, una manager giovanissima per la media italiana. Si chiama Veronica Diquattro, proviene da Google ed è nata nel 1983.