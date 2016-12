Apple: Whatsapp sbarca su pc anche per gli utenti Iphone

Whatsapp da oggi è disponibile anche per gli utenti iPhone anche dal computer di casa o del lavoro. La versione web, lanciata a gennaio per gli utenti Android, Windows Phone e BlackBerry, si allarga anche ai clienti della Mela, italiani compresi.

Utilizzare Whatsapp via web è facile, bastano poche mosse. Una volta connesso l'Iphone a Internet, si deve aggiornare l'applicazione, entrare in Impostazioni e quindi nella voce WhatsApp Web, se presente, inserire il codice che si trova sul sito ufficiale dell'app.

Anche da desktop, come dalla versione mobile, si possono inviare foto e file vocali e attivare le notifiche sonore in modo da sapere sempre quando arriva un messaggio. Un solo avvertimento: l'applicazione si sta gradualmente aggiornando, per cui non tutti potrebbero avere fin da subito la possibilità di trasferirla sul proprio computer.