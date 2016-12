Amazon effettua la prima consegna tramite drone

Pensate a un prodotto, ordinatelo e nel giro di 13 minuti vi verrà consegnato . Questa è la promessa che Amazon vuole mantenere coi suoi clienti in un prossimo futuro. Nel frattempo, il gigante americano dell' e-commerce ha annunciato di aver realizzato in Gran Bretagna , nelle zona di Cambridge, la sua prima consegna via drone, e per dimostrarlo ha diffuso un video in rete , lo scorso mercoledì 14 dicembre. Jeff Bezos , Ceo di Amazon, ha precisato in un tweet che dall'ordine alla distribuzione erano passati soltanto 13 minuti.

First-ever #AmazonPrimeAir customer delivery is in the books. 13 min—click to delivery. Check out the video: https://t.co/Xl8HiQMA1S pic.twitter.com/5HGsmHvPlE

Nel video si vede il drone in volo, controllato dai dipendenti Amazon, e una piattaforma di atterraggio situata sul prato del cliente. Il colosso americano aveva annunciato, lo scorso luglio, il lancio di un programma di consegne via droni in Gran Bretagna in collaborazione con il governo. Ma il servizio, già denominato "Amazon Prime Air", si svilupperà da altre parti dopo questa prima simulazione in condizioni reali. Secondo l'azienda, il servizio potrà essere effettuato sette giorni alla settimana durante le ore diurne, condizioni atmosferiche permettendo. Gli articoli dovranno pesare, però, meno di cinque chili.



D'altro canto, l'azienda leader del commercio online non è l'unica a lavorare su questo progetto. Infatti, anche Alphabet, la casa madre di Google, ha annunciato un programma di prova in collaborazione con l'Amministrazione dell'Aviazione americana, nell'ottica di un progetto chiamato "Project Wing" (progetto ali). E nemmeno Walmart, il colosso dei supermercati a stelle e strisce, vuole farsi scappare questa opportunità: secondo i media americani, starebbe considerando l'idea di consegnare certi prodotti via droni.