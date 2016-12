Mentions arriva in Italia: l'app di Facebook per vip e fan

16:49 - Facebook annuncia la disponibilità per l’Italia di Mentions, la nuova applicazione sviluppata dal Creative Labs che nasce con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l'interazione tra figure pubbliche e fan sulla piattaforma, rendendo ancora più semplice il dialogo. L'app consente alle celebrity di: - vedere cosa dicono i propri fan e partecipare alla conversazione; - condividere la propria vita postando aggiornamenti, foto e video o organizzando Q&A in diretta; - partecipare alle conversazioni più popolari e vedere gli ultimi post delle persone che seguono; - ricevere in tempo reale le notifiche sui propri post, includendo anche le citazioni nei post di influencer e media.

L’arrivo ufficiale di Mentions in Italia permetterà ai personaggi famosi, che già oggi utilizzano Facebook nel nostro Paese per comunicare con i fan, di avere a disposizione uno strumento ancora più immediato. I calciatori come Balotelli e il nostro Capitano Gigi Buffon, protagonisti di Facebook durante la Coppa del Mondo, hanno aggiornato i tifosi e interagito con le persone su Facebook attraverso contenuti personali con interazioni di centinaia di migliaia di contatti. Ma anche i cantanti come Tiziano Ferro, Vasco Rossi, Jovanotti e la band Fabi, Silvestri e Gazzè hanno reso i fan protagonisti attraverso post su Facebook rispettivamente con il lancio di un contest per svelare indizi sul nuovo album, i ringraziamenti per il successo del tour estivo dei concerti, gli aggiornamenti dell’artista al lavoro dagli studi di registrazione per il nuovo album e infine l’anteprima della copertina del nuovo disco in esclusiva solo per i fan della pagina.