iPhone6, schermo più grande e design più arrotondato

12:03 - Si sa, l’azienda di Cupertino non sta mai con le mani in mano, è costantemente all’opera per produrre nuovi smartphone, tablet e pc, e proprio dopo l’uscita da qualche mese dei due modelli di iPhone – iPhone 5S e iPhone 5C – la Apple sta già pensando al loro successore, l'iPhone 6.

Schermo più grande, design arrotondatoe e più sottile dell'iPhone5: non è certo che le immagini siano veritiere, ma le forme ricordano lo smartphone prodotto dai cugini d’oltreoceano, il rivale per eccellenza, il Samsung Galaxy S4. Le foto del nuovo iPhone sono state "rubate" e pubblicate dal blogger australiano Sonny Dickson, anche se, proprio Dickson, ha dichiarato di non essere sicuro al 100% della loro autenticità.