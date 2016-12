(Ex) pirata informatico evita una maxi-multa grazie a un video virale

Per non pagare una multa di 220mila dollari per pirateria informatica, il trentenne ceco Jakub ha ricevuto una condanna singolare: realizzare un video da almeno 200mila visualizzazioni. L'ex pirata informatico ha espiato la propria colpa velocemente: in meno di una settimana il video "Story of my piracy" è riuscito a totalizzare addirittura il doppio delle visualizzazioni richieste.