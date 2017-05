Bastabufale: la notizia dei piccioni che vengono triturati con l'orzo è un fake

Traducendo la descrizione dal portoghese si legge letteralmente: "Produttore di birre d'orzo. I piccioni sono attratti dall'orzo e vi finiscono macinati insieme. Tutto va nella birra. Girato da un dipendente nascosto, sostiene che nessuno denunci la cosa perché non si fa nulla contro i giganti dei birrifici. Sono tutte proteine, dicono gli amministratori".



Lo stesso video è stato diffuso poi da una seconda piattaforma web, che altera ancora la notizia: questa volta cambia il luogo, ma rimane la bufala. Secondo la nuova fonte infatti, non si tratterebbe di un birrificio, ma di un panificio. Sotto la descrizione del filmato, scritta in italiano, si legge: "Un video impressionante mostra grossi contenitori di grano che vengono svuotati in alcune macine per farne farina. Sulle tonnellate di questo cereale volano centinaia di piccioni, che si poggiano per poterne mangiare, ma non si accorgono che lo stesso sta finendo in alcuni grossi imbuti. Alcuni degli uccelli vengono letteralmente risucchiati e quindi triturati. Le immagini arrivano da una fabbrica che produce pane in Russia".



A smascherare entrambe le bufale è stato il sito Butac che ha spiegato la realtà dei fatti: non si tratta di un birrificio, ma di uno stabilimento per la produzione di farine per pane che si trova in Russia. I piccioni poi, non si trovano all'interno di una macina, ma sopra un imbuto posizionato all'aperto, dove il grano è in fase di pre-elaborazione. Lì gli uccelli non corrono alcun pericolo di essere triturati, perché possono muoversi e spostarsi liberamente.