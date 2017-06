Bastabufale: la notizia dei controlli per le polveri sottili a Pomezia è falsa

Nei giorni successivi all'incendio che il 5 maggio scorso ha devastato la Eco X di Pomezia, è iniziata a circolare su WhatsApp una catena che mette in guardia su due presunte impiegate Asl che, incaricate di misurare le polveri sottili, si intrufolerebbero nelle case dei cittadini per derubarli. Alcuni quotidiani hanno riportato la notizia come vera, ma in realtà si tratta di una bufala. A segnalarla è il sito Butac, che ha contattato i carabinieri per verificare la veridicità dei fatti.