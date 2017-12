Belen e Iannone, le vacanze hot valgono un Tapiro d’Oro

Le vacanze in Qatar di una delle coppie più chiacchierate nel mondo del gossip sono state oggetto di moltissimi commenti, soprattutto a seguito dell’esordio non proprio fortunato nel Gran Premio della MotoGp per Andrea Iannone, caduto durante la corsa. Belen, sebbene fosse ferma ai box, è stata oggetto di accuse per aver distratto il pilota ed ecco allora che Valerio Staffelli è andato a cercarli per dare loro il poco ambito premio, ua consegna che rientra nei video più visti di questo 2017. Negli ultimi mesi sembra che la coppia abbia passato un periodo di crisi ma nonostante le voci che vogliono una rottura fra i due, Belen ha fermamente smentito le indiscrezioni che la davano ormai per single. Al contrario, il loro amore sembra andare a gonfie vele.