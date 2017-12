“Mamma, ho fatto un film porno”, lo scherzo della figlia Mercedesz fa infuriare Eva Henger

Continua la nostra carrellata dei video più visti dell'anno appena trascorso. Contatta dalla figlia, che deve dirle qualcosa di importante ma vuole farlo di persona, Eva Henger la raggiunge quanto prima in Italia ma non si aspetta certo quello che sentirà di lì a poco: Mercedesz ha deciso di intraprendere la carriera di attrice porno. La confessione è troppo imbarazzante per la ragazza, che decide di far parlare al posto suo il finto provino hard registrato con l’aiuto de Le Iene. Sconvolta dalla notizia, Eva arriva a picchiare l’uomo che avrebbe convinto la figlia a fare tutto questo, per poi abbandonare in lacrime la casa in cui si stava svolgendo lo scherzo. Grandissimo il sospiro di sollievo quando le è stato spiegato che era tutta una farsa.