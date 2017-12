I cinque scherzi indimenticabili de "Le Iene" nel 2017

Dal terrore dei ladri di Paolo Ruffini alla truffa secondo la quale Fedez avrebbe sottratto illegalmente dei soldi al suo socio J-Ax. Nel corso del 2017 "Le Iene" hanno fatto numerosi scherzi a diversi personaggi dello spettacolo, colpendoli proprio nei loro punti più deboli.



Il programma di Italia 1 ha fatto molte vittime. Le loro reazioni hanno catturato l'attenzione dei telespettatori, stupiti nel vedere un rapper in lacrime o un conduttore in panico per rumori sospetti, pronto a mandare avanti la sua compagna pur di restare al sicuro sotto le lenzuola. Una carrellata di scherzi da vedere e rivedere.