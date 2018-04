Emozionati e commossi, i due finalisti dell’Isola dei Famosi, Nino Formicola e Bianca Atzei, fanno il loro ingresso in studio tra gli applausi del pubblico. "Sono frastornato, non pensavo di arrivare in finale. L’Isola è strana, anche perché ero convinto - e lo penso ancora - di non c’entrarci niente con un programma del genere", dice il comico, che appare sorpreso positivamente dalla potenza dell’esperienza appena vissuta. Dopo l’rvm sul suo percorso in Honduras, Nino può riabbracciare la compagna Alessandra.



Spazio anche per le parole di Bianca. "Sono confusa e felice. Io vivo di emozioni e, quindi, non mi sono mai nascosta", ha detto riferendosi ai suoi frequenti pianti. La cantante, dopo aver rivisto i suoi momenti più belli sull’Isola, tra le lacrime si esibisce cantando il brano "Ora esisti solo tu", accompagnata dalla sua band, che entra a sorpresa.



Ma dopo tre mesi di discussioni, pianti e sorprese, è arrivato il momento decisivo: Alessia Marcuzzi è pronta a svelare il vincitore dell’Isola dei Famosi. A trionfare è Nino Formicola.