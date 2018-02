Isola, Paola Di Benedetto è la Mejor della settimana

La Mejor di questa settimana è Paola Di Benedetto. Il Peor è Giucas Casella. Questo il verdetto delle prove effettuate in diretta dai naufraghi. Ora è tempo della consueta divisione in gruppi. I due vip formano le loro squadre. Con Paola finiscono Rosa Perrotta, Filippo Nardi, Marco Ferri, Jonathan Kashanian, Francesca Cipriani e Craig Warwick. Con Giucas ci sono Amaurys Perez, Gaspare, Alessia Mancini, Bianca Atzei, Elena Morali, Franco Terlizzi, Cecilia Capriotti e Simone Barbato.



Per Francesca Cipriani è la prima volta nell'isola dei "migliori". Al contrario, Cecilia Capriotti è condannata per la terza settimana consecutiva a vivere nell'isola dei "peggiori".