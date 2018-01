Isola dei famosi, prima puntata con il botto: 25,5% di share

Avvio sugli scudi per la nuova edizione de l' Isola dei famosi . La prima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi ha tenuto incollati al televisore più 4 milioni 500mila spettatori, per uno share del 25,46%. Nel corso della puntata, il reality ha toccato picchi che hanno sfiorato il 40% di share e superato i 6 milioni e 400mila di telespettatori.

Numeri che si incrementano ulteriormente sul pubblico giovane con una media del 40.62% tra i 15-24enni e del 39.10% target dei giovanissimi 15-19enni. Ottimi risultati anche sul fronte social con oltre 624.700 interazioni generate su Facebook e Twitter nel corso della puntata. #Isola, l’hashtag ufficiale del programma, ha conquistato il podio degli argomenti più discussi della serata in Italia e nel mondo.



Giancarlo Scheri, direttore Canale 5: "L'Isola dei famosi è davvero una macchina poderosa e super oliata, e mai come quest’anno vanta un cast eterogeneo e sorprendente. Alessia è una padrona di casa eccezionale e piena di entusiasmo. Stefano De Martino, da subito, perfettamente a suo agio in Palapa, Mara Venier e Daniele Bossari opinionisti perfetti, attenti, acuti e la travolgente Gialappa's Band con la consueta ironia. Grazie e complimenti a loro, alle squadre Mediaset e Magnolia e alla regia impeccabile di Roberto Cenci. Siamo solo all’inizio, avanti così!".