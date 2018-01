"Isola dei Famosi": Marco Ferri ed Eva Henger sono i primi nominati

Si parte con Alessia che sottolinea la presenza dell'isola del mistero e assicura che quest'anno nulla sarà prevedibile. Si passa alla presentazione degli opinionisti in studio. Si parte con Daniele Bossari, fresco vincitore del Grande Fratello Vip, e si passa a Mara Venier, habituè del programma. UNA PUNTATA DI SORPRESE - Per i i naufraghi ci sono due sorprese in vista. La prima è che durante la settimana di permanenza nell'albergo in Honduras sono stati ripresi senza che lo sapessero. La seconda è che è stato detto loro che la trasmissione sarebbe andata in onda martedì. Così al primo collegamento Alessia finge di essere nel pieno di prove tecniche, dopodiché svela lo scherzo, e le prime cinque ragazze possono avviarsi a prendere l'elicottero. Altri invece dovranno raggiungere l'isola con altri mezzi... un po' meno tecnologici. ALL'ISOLA IN... FLAMINGO - Dopo il collegamento con Stefano De Martino, primo a buttarsi dall'elicottero per raggiungere l'Isola, Alessia svela a Giucas Casella, Amaurys Perez, Eva Henger e Jonathan Kashanian come dovranno raggiungere la loro meta: a bordo di alcuni gommoni a forma di fenicotteri rosa. Ma ce ne sono tre per quattro naufraghi, quindi qualcuno dovrà... nuotare. Presumibilmente sarà Amaurys, ex pallanuotista. LE PRIME NAUFRAGHE - Mentre gli altri nuotano, arrivano le prime naufraghe con l'elicottero: sono Alessia Mancini, Francesca Cipriani e Rosa Perrotta, che è la prima a tuffarsi. Francesca è l'ultima e si fa prendere dal panico per l'altezza. Dallo studio provano a calmarla ma senza risultato e alla fine Alessia le dice di tornare indietro e riprovarci con il prossimo elicottero. Intanto arrivano Nadia Rinaldi e Bianca Atzei che si tuffano senza problemi. E' GIA' PROVA RICOMPENSA - Le quattro ragazze arrivano alla spiaggia dove trovano ad attenderle De Martino, che subito illustra loro la prima prova ricompensa. Nella sabbia sono state sepolte delle casse che contengono oggetti che potrebbero essere utili per la sopravvivenza. La prima cassa, scoperta da Rosa, contiene del cibo in scatola. Alessia trova una cuffia da doccia. Nadia un ananas e Bianca... un telecomando.

GLI ASPIRANTI ISOLANI - E' il momento dei non famosi che hanno partecipato a "Saranno isolani". Chi entrerà tra Deianira, Franco e Valerio? Alessia apre il televoto. All'isola intanto sono arrivati i fenicotteri, tutti trainati... da Amaurys.



SECONDA PROVA RICOMPENSA - Adesso tocca ai nuovi arrivati, Giucas, Amaurys, Eva e Jonathan. Adesso toccherà a loro recuperare le casse. Prima c'è un piccolo fuori programma con Casella e Perez che si appartano (ma non troppo visto che la telecamera li inquadra) per fare pipì (con tanto di commenti di Giucas sulle dimensioni di Amaurys...). Si aprono le casse: Eva trova una stuoia, Giucas una tazza, Amaurys uno zerbino e infine Jonathan un pattino da ghiaccio.



ARRIVANO GLI ALTRI NAUFRAGHI - Adesso tocca a Filippo Nardi, Nino Formicola, Marco Ferri e Paola Di Benedetto. Alessia ferma Marco che aveva intenzione di buttarsi di testa, e alla fine tutti si buttano senza problemi. Anche loro, una volta giunti sulla spiaggia, devono affrontare la prova delle casse: Paola trova una collana di aglio, Filippo un utilissimo apriscatole, Nino (o Gaspare, come lo chiamano) un guanto da cucina e infine Marco una camera d'aria.



LA CIPRIANI CI RIPROVA - Altro gruppo di naufraghi in arrivo. Sul primo elicottero ci sono Francesco Monte, Chiara Nasti e la Cipriani che ci riprova dopo l'attacco di panico di prima. Francesco e Chiara si tuffano senza problemi mentre Francesca riprende ad agitarsi e a chiedere al pilota di abbassarsi il più possibile. Prova a mettersi in piedi, non riesce a decidersi, si alza e si risiede, si fa il segno della croce. Alla fine ce la fa: trova il coraggio e si tuffa. Arrivano sul secondo elicottero Cecilia Capriotti e Craig Warwick. Nella prova delle casse la Cipriani trova le stuoie, Chiara due scatolette di jalapenos piccanti, Francesco un coltello.



GLI ISOLANI AL VERDETTO DEL TELEVOTO - E' il momento di scoprire chi dei tre rimarrà. Alessia dà lo stop al televoto e legge il verdetto: a rimanere sull'isola è Franco (per la gioia della Gialappa's Band che faceva il tifo spudoratamente per lui).



STRANE PRESENZE - Alessia mostra un video registrato durante la permanenza dei naufraghi nella casa dove Craig dice di aver avvertito la presenza del fantasma di una donna. La cosa ha colpito soprattutto Cecilia che non ha voluto dormire nella stanza "infestata". Mara si mostra scettica e comunque dice che preferisce non sapere, Daniele invece è molto più aperto a certe esperienze sensoriali.



APRE LA PALAPA - Si torna in collegamento con Stefano che introduce i naufraghi nella nuova palapa. Alessia presenta Franco agli altri naufraghi e annuncia una prova che sarà determinante per la loro permanenza. Infatti, tornati in studio, la Marcuzzi spiega che in realtà ci saranno due isole: una decisamente più confortevole e l'altra molto più difficile e priva di mezzi di sussistenza.



LA PROVA DEL FUOCO - Prende il via la prova, che consiste nello sfilare degli anelli di metallo da una fiaccola e infilarli in un'altra, senza bruciarsi e nel minor tempo possibile. La prima manche vede prevalere Chiara davanti a Filippo e Jonathan. La seconda è vinta da Cecilia davanti ad Alessia e Craig. Terza manche: prima Bianca, seconda Eva e terzo Gaspare. Quarta manche: primo Francesco (il più veloce di tutti), secondo Marco e terza Nadia. Quinta manche: prima Rosa, secondo Amaurys e terza Francesca che comunque non è la più lenta di tutti. Sesta manche: prima Paola, secondo Franco e terzo Giucas, che diventa il peggiore tra tutti.



EL MEJOR E IL PEOR - Alessia annuncia che il migliore e il peggiore della prova formeranno due squadre che si divideranno sulle due isole. In più il peor, che è Giucas, deve aprire una scatola in cui si trova una pergamena con le condizioni in cui dovranno vivere: nessun struttura per ripararsi, non parteciperanno alla prova ricompensa e perderanno alcuni degli oggetti recuperati dalle casse. Si formano le squadre: Francesco sceglie Filippo, Rosa, Marco, Paola, Jonathan, Alessia e Nadia. Mentre Giucas punta su Amaurys, Eva, Chiara, Francesca, Gaspare, Cecilia. Craig e Franco.



E NON E' FINITA... - Non solo i peggiori saranno in un'isola svantaggiata con molte privazioni, ma adesso Francesco può scegliere tre oggetti da sottrarre ai peggiori: sceglie il guanto da forno, lo zerbino.



LE NOMINATION - Adesso tocca alle nomination, che per questa puntata saranno tutte palesi. Filippo vota Marco, Rosa sceglie Nadia, Jonathan punta su Rosa, Alessia vota anche lei Marco così come Nadia e Bianca. Tocca quindi proprio a Marco che sceglie Chiara. Eva vota Marco, Amaurys scrive il nome di Rosa, Giucas sceglie Craig. Anche Cecilia dice Marco, così come Gaspare. Craig invece punta su Alessia. Franco non sa chi votare e sceglie Marco. Chiara nomina Alessia. Francesca vota Nadia coome fa anche Paola. I due nominati sono quindi Marco, ultra votato, ed Eva scelta da Francesco Monte.