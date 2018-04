E' tempo di confessioni all'Isola dei Famosi. E di lacrime. Dopo aver sfidato Jonathan in una prova di forza e aver portato "a casa" la vittoria, Alessia Mancini - come premio - ha la possibilità di togliersi qualche sassolino dalle scarpe.



"Grazie per l'opportunità, ma io sono sempre stata chiara e diretta nelle azioni, nelle parole e nel pensiero, per cui ho poco da dire. Se posso aggiungere qualcosa a mia discolpa è solo che la mia educazione, fin da piccola, è stata un po' rigida. Non ne faccio nessuna colpa a mia madre. Anzi, la ringrazio per questo", esordisce la showgirl, scoppiando a piangere.



Un'educazione rigida che, come lei stessa ammette, la porta a essere dura soprattutto con se stessa e a voler mantenere un controllo ferreo su tutto ciò che la circonda. L'esperienza sull'Isola, però, l'ha aiutata a migliorare questa suo lato "maniacale": "Voglio alleggerirmi di un po' di cose: voglio tornare a casa e non avere il controllo della situazione. Ho capito che sono sostituibile e questo mi piace!".