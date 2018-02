Isola dei Famosi: i Mejor conquistano il fuoco, per i Peor c'è... un nuovo compagno

Giorno di svolta sull'" Isola dei Famosi ". Il gruppo dei Mejor affronta la prova ricompensa, dove in palio c'è niente meno che il fuoco. La prova viene superata con grande gioia del gruppo che ora potrà finalmente cucinare il cibo. Il problema adesso sarà quello di mantenere vivo il fuoco e non farlo spegnere. Intanto i Peor realizzano che sull'isola c'è un nuovo abitante: Simone Barbato può ora unirsi a loro.

Al rientro sull'Isola dopo aver affrontato la prova, i naufraghi trovano il fuoco vinto. Il primo pensiero è a come tenerlo vivo, Giucas suggerisce che bisogna approntare una copertura per quando pioverà. Intanto però lo si mette subito "alla prova": è finalmente si può mangiare del riso bollito che dà un po' di ristoro.



I Peor intanto fanno la conoscenza di Simone Barbato. Che ci fosse qualcuno con loro sull'Isola lo avevano capito dal fatto che erano scomparsi alcuni oggetti (come le scarpe con il tacco della Cipriani). L'incontro sana eventuali incomprensioni e Barbato si unisce agli altri