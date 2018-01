Isola dei famosi, Eva attacca Francesco: "Hai fumato marijuana prima di iniziare il reality"

La seconda puntata dell'Isola dei famosi si infiamma subito con un duro scontro tra Eva Henger e Francesco Monte. Dopo una clip che riassume quanto successo durante la prima settimana del reality, l'attrice si scatena contro il ragazzo che l'ha nominata: "Prima di arrivare qui hai fumato marijuana per tre giorni - afferma riferendosi al periodo di convivenza passato in villa.



Dopo diverse accuse reciproche, Alessia Marcuzzi cerca di riportare la calma tra i naufraghi: "A me interessa quello che accade da quando il programma comincia". La polemica si sposta poi sulle nomination, in quanto Eva sostiene che Francesco abbia pilotato le nomination contro Marco.