"Isola dei Famosi": Chiara Nasti non ce la fa più e abbandona il gioco

Alla fine non ce l'ha fatta Chiara Nasti. A solo una settimana dall'inizio del programma la web influencer napoletana ha deciso di abbandonare l'" Isola dei Famosi ". La sua avventura in Honduras finisce qui. A condizionare la sua decisione le molte difficoltà riscontrate nei primi sette giorni, le condizioni meteo avverse e il peso della lontananza dai familiari e, in particolar modo, dal suo fidanzato Ugo.

I dettagli e i particolari stasera in prima serata su Canale 5 durante il nuovo appuntamento che si preannuncia ricco di sorprese. In Honduras sbarcheranno infatti l'ex Pupa Elena Morali e un naufrago misterioso e si conoscerà anche l'identità del primo eliminato tra Eva Henger e Marco Ferri.



La fashion blogger quindi non ha retto al peso di un'esperienza che si è presentata, sin dall'inizio, più difficile del previsto. Il maltempo e i continui temporali tropicali hanno condizionato le giornate sull’Isola del Mejor e l’Isola del Peor e hanno sicuramente influito sulla decisione finale di Chiara, che già durante il terzo giorno aveva manifestato la propria volontà di volersi ritirare dal gioco. I suoi compagni d’avventura l’avevano poi fatta tornare sui suoi passi, in particolar modo Gaspare, che aveva tranquillizzato la ragazza ridimensionando i problemi legati al maltempo, e Giucas Casella, che ha definito la giovane fashion blogger la figlia che non ha mai avuto; ma l’aumentare delle difficoltà nel corso del gioco l’hanno portata a prendere la decisione irremovibile: da questo momento Chiara Nasti non è più una naufraga de L’Isola dei Famosi.