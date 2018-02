Alessia Marcuzzi sul canna gate: "Non siamo un Tribunale, parlerò con i concorrenti eliminati per fare chiarezza"

Subito dopo aver aperto la quinta puntata, Alessia Marcuzzi ha voluto puntualizzare alcune cose in seguito alla messa in onda del secondo tapiro donatole da Striscia la Notizia per la questione relativa al canna gate che vede protagonisti Francesco Monte e Eva Henger. "Gli inviati della trasmissione di Ricci mi hanno chiesto di prendere posizione rispetto a questa situazione. Accolgo il loro appello e tenterò di fare chiarezza con i concorrenti che escono".



La conduttrice, inoltre, ha voluto specificare di essere contro le droghe. "Non ho fumato neanche una sigaretta nella mia vita e non so neanche aspirare". La presentatrice ha poi invitato Striscia a continuare a fare tutte le indagini, ma ribadendo che "in Honduras c’erano degli operatori con le telecamere che ogni tanto entravano per riprendere i concorrenti e nessuno della produzione ha visto nulla". Marcuzzi ha chiuso il discorso con queste parole: "Noi non siamo un Tribunale. Le persone interessate devono potersi difendere nelle sedi opportune".