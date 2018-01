"Non voglio morire": Francesca Cipriani rimanda il tuffo per... la paura

Inizio con il botto per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Non deludono mai le performance dell'ex gieffina Francesca Cipriani che, poco prima di tuffarsi dall'elicottero, si è lasciata prendere dal panico. "Chiamiamo un esorcista per la Cipriani", ha scherzato Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha provato a calmarla, ma il pubblico non è riuscito a trattenere la risata. Nonostante le rassicurazioni, la naufraga non ce l'ha fatta. Il suo tuffo è rimandato.