"Isola dei Famosi", prove finite: Stefano De Martino spia i naufraghi... a letto

Novità di questa edizione infatti è che, per la prima volta, i 17 concorrenti sono stati "raccolti" all’interno di una villa e osservati molto da vicino.



Il gruppo delle donne sembra già diviso: da un lato, le giovanissime Atzei, Nasti, Capriotti, che hanno eletto il veterano Filippo Nardi a loro mentore, e, dall’altro, le più mature Mancini, Rinaldi, Henger, con Francesca Cipriani a fare da outsider e dirompente animatrice. E ancora, il sensitivo Craig Warwick sarebbe entrato in contatto con una misteriosa presenza femminile proprio nella villa.



Negli Instagram stories, che De Martino ha condiviso poche ore fa, lo vediamo all'opera mentre stana un granchio dalla sua "casa", mentre sorvola l'isola e mentre mostra un tatuaggio sul braccio con dei numeri in codice, che i fan stanno già cercando di decifrare: un messaggi oper Gilda Ambrosio che oggi fa il compleanno? Poi ecco un filmato dei naufraghi ancora a letto. Sono le 8.51 e le prove sono terminate. Tutto è pronto per il grande inizio.



Al ballerino il compito di monitorare umori e relazioni tra i concorrenti, raccontarne, durante la fascia daytime, disavventure e le prime dinamiche nate dalle difficoltà della convivenza forzata, supervisionare prove ricompensa e gare, ma soprattutto spiare i naufraghi quando meno se lo aspettano, filmandoli, anche nel cuore della notte con una telecamera nascosta e raccogliendone confidenze e confessioni.



Intanto anche Paola Di Benedetto, dopo la vicenda legata allo smarrimento del suo passaporto, ha raggiunto in Honduras il gruppo di naufraghi composto da Bianca Atzei, Cecilia Capriotti, Giucas Casella, Francesca Cipriani, Marco Ferri, Nino Formicola, Eva Henger, Jonathan Kashanian, Alessia Mancini, Francesco Monte, Filippo Nardi, Chiara Nasti, Amaurys Perez, Rosa Perrotta, Nadia Rinaldi e Craig Warwick.



Non lontano da loro, altri “aspiranti naufraghi” attendono il loro destino: sono i tre finalisti di #Sarannoisolani Deianira Marzano (social influencer), Franco Terlizzi (ex pugile, personal trainer) Valerio Schiavone (Regista teatrale, coach). Uno di loro lunedì sera, dopo il verdetto del televoto, diventerà ufficialmente il diciottesimo concorrente di questa edizione e potrà raggiungere le spiaggie Cayo Cochinos insieme agli altri. Per tutti sarà la prima giornata di prove per aggiudicarsi il titolo di “mejor” o “peor” e la possibilità di ottenere vantaggi fondamentali per la sopravvivenza sull’Isola, e le prime nomination. Grandi protagonisti delle scelte più importanti saranno, come sempre, i telespettatori, che attraverso quattro canali, App Mediaset Fan, Facebook Messenger, Web, SMS, possono decidere le sorti dei naufraghi. In studio,



Alessia avrà il supporto di un’esperta dell’Isola, Mara Venier e di Daniele Bossari, vincitore dell’ultimo GF Vip, e “subirà” le irriverenti incursioni della Gialappa’s Band, al secolo Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto.