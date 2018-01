"Isola dei famosi", ecco tutti gli esclusi eccellenti

Mentre i 17 naufraghi sono già in Honduras pronti per una nuova avventura all'Isola dei famosi 2018 che partirà in prima serata su Canale 5 lunedì 22 gennaio, sono in tanti i vip rimasti a bocca asciutta. C'è chi, come ha scritto il settimanale "Spy", ha ricevuto un "due di picche" e chi invece si è ritirato all'ultimo. Da Elettra Lamborghini a Corrado Tedeschi, da Brigitte Nielsen a Emanuele Filiberto di Savoia: ecco la lunga lista.