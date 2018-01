Isola dei Famosi, ecco l’arrivo dei naufraghi in Honduras

Ci siamo. Questa sera prende il via "L’Isola Dei Famosi", arrivata alla quarta edizione targata Mediaset. Al timone sempre Alessia Marcuzzi, accompagnata da Stefano De Martino come inviato d’eccezione mentre in studio, come opionionisti ci saranno Mara Venier e il neo vincitore del GfVip, Daniele Bossari. Nel frattempo i naufraghi sono già atterrati in Honduras come mostrano le immagini esclusive di Pomeriggio Cinque. I 17 famosi sono arrivati nell’hotel che li ospiterà per i primi giorni prima di venire spostati sulle spiagge di Cayo Cochinos. Solo alcuni però potranno dormire sui comodi letti messi a disposizione dalla produzione, gli altri invece inizieranno a fare familiarità con metodi "alternativi di riposo".