"Isola dei Famosi", Valeria Marini in versione sirena

Sull'" Isola dei Famosi " Valeria Marini è sempre più protagonista. Dopo aver catalizzato l'attenzione degli altri naufraghi, ora si trasforma per incanto in una sirena. Secondo un comunicato, dopo aver indossato un costume speciale deve raggiungere a nuoto un forziere e recuperare il cilindro all'interno: così tutti gli altri potranno godere di un menù luculliano. Dopo il superamento della prova, i concorrenti vengono traghettati su Playa Sirena verso una tavola imbandita...

I naufraghi possono finalmente sfamarsi con un goloso menù costituito da spaghetti saltati, hummus, pollo ruspante). Poi arriva la rivelazione di Valeria che confessa di non essere una vera concorrente.



Simone Barbato non nasconde il suo disappunto. Invece Francesca Cipriani pensa solo al cibo: "Il paradiso, lo immagino così. Un’emozione indescrivibile".



Se per i concorrenti è tempo di abbandonare l’opulenza di Playa Sirena per far ritorno sulla loro spiaggia abituale, Valeria si congeda dai compagni e dalla sua terza esperienza da naufraga...